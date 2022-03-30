Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино.

В Донецкой области оккупанты начали вести обстрел запрещенным оружием, среди которого были замечены фосфорные бомбы.Об этом рассказывает губернатор Донецкой области военной администрации Павел Кириленко.

Как известно, использование таких видов оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций, однако оккупанты продолжают нарушать все правовые нормы.

«Россияне снова использовали фосфорные снаряды – сегодня, в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС.

Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка» - сообщает губернатор.

Мы писали также, сейчас продолжаются вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения. Под утро россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов.

Кроме того, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская община.

«Населённые пункты в результате вражеского огня имеют значительные разрушения и пожары. Есть пострадавшие среди гражданских, информацию по ним уточняем» - сообщает губернатор.

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