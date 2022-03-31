В сети показали свежий трофей украинских защитников, который отобрали у рашистов.

Украинские защитники отобрали у российских оккупантов ЗРК "Тор-М2". Это последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемая в войска россии с 2016 года. Кадры с этим трофеем опубликовали в телеграмм-канале "Труха Харьков+Украина".

Сообщается, что комплекс "Тор" предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

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