На отдельных направлениях украинские воины осуществляют контратаки и имеют успех.

Как пишет Politeka.net, об этом 31 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Так, согласно новой сводке, группировка Сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Состочном направлениях.

«На всех направлениях противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска совершают успешные контратаки», - констатируют в Генштабе.

Так, на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 5 вражеских атак. Украинские воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Кроме того за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

Тем временем в Сети появились кадры, на которых можно увидеть новый трофей украинских защитников.

Это последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемой в войска России с 2016 года – ЗРК «Тор-М2»

«Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, которые не опознаны системой "свой-чужой".

Напомним, военные рф все чаще отказываются от ведения боевых действий на территории Украины.

Также Politeka.net писала, что Путину его подчиненные докладывают не обо всем.

Кроме того Politeka.net сообщала, какую судьбу, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты готовят для Херсона.