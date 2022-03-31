Соответствующие кадры опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на украинские СМИ.

«Оккупанты, когда бежали домой заминировали трассу», - сообщил Гончаренко.

На опубликованных кадрах можно увидеть большое количество противопехотных мин, а также легковое авто, водитель которого мастерски объезжает смертоносные «подарки» российских захватчиков.

«И они хотели захватить нас за три дня?», - иронично отметил Гончаренко, подчеркнув не только хладнокровность водителя, но и оператора, которые снимает эти кадры и таким образом демонстрирует свое доверие тому, кто за рулем.

Добавим, в свою очередь в Генштабе ЗСУ предупредили, что на оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются нередкие случаи минирования территории и домов местных жителей.

Отметим, ранее появилась информация, что российские захватчики размещают на захваченных территориях Сумской и Харьковской областей запрещенные мины с сейсмическими датчиками.

Речь идет о новейших противопехотных минах ПОМ-3 "Медальон", которые производятся только в России.

Тем временем стало известно, что с начала полномасштабной войны от рук российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 148 детей. Еще 232 получили ранения.

Напомним, в Генштабе сообщили об успехах ВСУ и потерях, которые несет противник.

Также сообщается, что оккупанты готовят в Херсоне почву для создания так называемой "ХНР".

Кроме того Politeka.net писала, что Арахамия раскрыл, когда может состояться встреча Владимира Зеленского и Путина.