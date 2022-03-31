Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков сообщил, как будут теперь строить новые дома.

Как пишет Politeka.net, Министр инфраструктуры Украины посетил Харьков, в котором теперь очень много разрушений. Об этом Александр Курбаков правительства сообщил на своей страничке в Фейсбук.

"В Харькове в настоящее время разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий. У нас есть точные данные по конкретным потерям — россия обязательно будет платить для восстановления страны.

Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий", - написал Курбаков.

Также чиновник отметил, что с главой области обсудили социальную и транспортную инфраструктуру.



