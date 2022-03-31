Оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в своем Телеграм-канале.
"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой беларусь",- говорится в сообщении.
Отмечается, что на станции еще остается небольшое количество захватчиков.
По данным НАЭК, формируется для движения в сторону беларуси еще и колонна военных рф, которые держали в осаде город-спутник ЧАЭС Славутич.
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Кроме того, в Энергоатоме отмечают, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые российские военные строили просто в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждения.
"Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Поэтому среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда", - отмечают в компании.
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