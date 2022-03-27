Російські загарбники транспортують велику кількість боєприпасів з білорусі через зону відчуження Чорнобильської АЕС, що викликає загрозу радіоактивного зараження не лише України, а й країн Європи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

Зазначається, що таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.

Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.

Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

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