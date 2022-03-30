Такі дані наведені у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.
Так, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на наступальній операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.
Військове командування ворога, у зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат,продовжує направляти солдат з військових частин забезпечення і навіть з навчальних закладів.
Втім особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, спроби російського командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих “добровольців”.
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На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж кордону України з республікою бєларусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом.
Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку АЕС.
Тим часом у збройних силах республіки бєларусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки.
На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з російською федерацією.
На Донецькому напрямку противник активізував обстріли та штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.
На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує обладнання зайнятих рубежів.
На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах.
На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля, продовжує артилерійські та ракетно-бомбові удари.
Нагадаємо, зранку 30 березня окупанти здійнисли підступний обстріл житлових будинків у Лисичаську Луганської області.
Також Politeka.net писала, що окупантам на Харківщині дали потужну відсіч, кадри трофеїв.
Крім того повідомлялось, що Олексій Арестович пояснив, на що впливають переговори з РФ.