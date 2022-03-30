Противник зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від блокування Києва.

Такі дані наведені у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на наступальній операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Військове командування ворога, у зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат,продовжує направляти солдат з військових частин забезпечення і навіть з навчальних закладів.

Втім особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, спроби російського командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих “добровольців”.

На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж кордону України з республікою бєларусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом.

Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку АЕС.

Тим часом у збройних силах республіки бєларусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки.

На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з російською федерацією.

На Донецькому напрямку противник активізував обстріли та штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує обладнання зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах.

На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля, продовжує артилерійські та ракетно-бомбові удари.

Нагадаємо, зранку 30 березня окупанти здійнисли підступний обстріл житлових будинків у Лисичаську Луганської області.

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