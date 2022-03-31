Так советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал появившуюся в Сети информацию о «массовой панике» относительно того, что сегодня ночью Россия якобы «нанесет массированный удар с 04:00 до 04:30 по всей территории Украины».
«Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста. Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить. А что значит «даже если будут бить»? Они бьют каждую ночь. Причем каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается», - пояснил Арестович, добавив, что не понимает, в чем причина паники, которую разгонят в журналистских чатах, чатах народных депутатов Украины.
Советник главы Офиса президента также призвал украинцев не игнорировать воздушную сирену и находиться в укрытии.
«Уважаемые журналисты, народные депутаты, и все остальные, не пугайте друг друга и не рассылайте жуткие сообщения про массированный российский удар, который случается каждый божий день по нарастающей и будет еще очень-очень долго», - предупредил Арестович.
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Напомним, ранее Арестович также сообщил, что россияне частично выводят свои войска со стороны Броваров, однако в направлении Бучи и Гостомеля они никуда не идут и готовятся к боям.
Также Politeka.net сообщала, что российские оккупанты похитили уже 24 украинских чиновника.