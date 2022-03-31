В Офісі президента додали: інформація про ще двох посадових осіб уточнюється.

У полоні росіян перебувають вже 24 українських чиновника. Інформацію надали ЗМІ в офісі президента на основі даних військових адміністрацій на місцях, на яку посилається Суспільне.

У числі викрадених міські та селищні голови, їх заступники, інші представники державних установ.

Також повідомляється, що в ОП додали: інформація про ще двох посадових осіб уточнюється. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що деяких вже немає в живих.

Крім того, в офісі глави держави нагадали, що в Харківській області 26 березня росіяни затримали мера Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака і начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова, вони пішли на співпрацю із загарбниками.

Ми писали, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України, але деталі цього ще потребують визначення. Про це повідомляє турецький канал NTV.

Так, Ердоган зазначив, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали "значний імпульс" цьому процесу.

Також президент Туреччини знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.

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Як повідомляла Politeka, Заступник голови ОП Тимошенко про результати стамбульських переговорів з росіянами:"українська сторона наполягає...".

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