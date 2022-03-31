Об этом, как передает Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, россияне частично выводят свои войска со стороны Броваров, однако в направлении Бучи и Гостомеля они никуда не идут и готовятся к боям.

«Частично они выводят свои группировки. В основном это те, которые пытались взять Киев со стороны Броваров. Что касается группировки, которая была северо-западном направлении, там, где Буча и Гостомель, то там нет признаков того, что они идут. Скорее всего, там они становятся к обороне и сдаваться не планируют. То есть там будут бои. Вопрос, кто будет инициатором боев: или ВСУ пойдут вперед, или РФ. Мы видим частичный уход из Черниговской области», — сообщил Арестович.

В это же время в Сумской области происходит ротация войск противника. ВИзюме ожесточенные бои – повтор Курской дуги Второй Мировой войны.

Что же касается возможной встречи Владимира Зеленского и Путина, то переговорная группа проводит подготовку соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что российские захватчики покидают ЧАЄС.

«Подтвердилась информация, что оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь», - говоритсяв сообщении «Энергоатома».

Кроме того, в Энергоатоме отметили, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые российские военные строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.

Напомним, под Черниговом оккупанты подло расстреляли волонтеров.

Также Politeka.net писала, что ВСУ освободили два населенніх пункта на Черниговщине.