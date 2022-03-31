Зафиксированно перемещение ракетных комплексов “Искандер” и комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Россия перебрасывает на территорию беларуси военных и ракетные комплексы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ вечером 31 марта.

Фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока. По полученной информации, 29 марта, переброшено 200 наемников к военному аэродрому Гомель.

«Кроме того, россия продолжает переброску ракетных подразделений в республику беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов “Искандер” и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия», - говорится в сообщении.

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