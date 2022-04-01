Вечером 31 марта практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. После чего на Львовщине раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом начали писать в соцсетях и публиковать кадры зарева в ночном небе. Чуть позже глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram сообщил, что случилось.
"Жители Львова и области, информация о взрывах на Львовщине, которую активно распространяют в соцсетях, по состоянию на этот час не подтвердилась. Заботьтесь об информационной гигиене. Не распространяйте контент из подозрительных телеграмм-каналов и групп. Следите за обновлениями на моих страницах", - написал он.
Козицкий сообщил, что в одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки осуществили контролируемый выброс смежных газов. Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге.
"Ситуация под контролем. Угроз с воздуха на Львовщине сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу", - отметил председатель ОГА.
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