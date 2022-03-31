Високопоставлена посадова особа Міноборони США (Пентагону) розповів, по яких містах росіяни будуть використовувати свою авіацію.

Як пише Politeka.net, українці продовжують захищатися від російських окупаційних військ. За 36 днів вдалося не тільки зупинити наступ росіян, а й піти в контрнаступ. Але Росія продовжує активно застосовувати авіацію, проводячи авіабомбардування. Високопоставлена посадова особа Міноборони США повідомила, по яких містах буде використовуватися Авіація, передає "Українська правда".

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації протягом останньої доби, в цілому більше 300 вильотів, і їх удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, і операцію Об'єднаних сил – по суті, на Донбасі. В цілому чотири основних напрямки, по яких вони здійснюють авіаудари", - повідомив Байден.

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