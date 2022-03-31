Як пише Politeka.net, українці продовжують захищатися від російських окупаційних військ. За 36 днів вдалося не тільки зупинити наступ росіян, а й піти в контрнаступ. Але Росія продовжує активно застосовувати авіацію, проводячи авіабомбардування. Високопоставлена посадова особа Міноборони США повідомила, по яких містах буде використовуватися Авіація, передає "Українська правда".

Су-35, винищувач РФ, війна, авіація

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації протягом останньої доби, в цілому більше 300 вильотів, і їх удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, і операцію Об'єднаних сил – по суті, на Донбасі. В цілому чотири основних напрямки, по яких вони здійснюють авіаудари", - повідомив Байден.

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