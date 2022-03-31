Зафіксовано переміщення ракетних комплексів "Іскандер" і комплексів ППО "С-300" для їх прикриття.

Росія перекидає на територію білорусі військових та ракетні комплекси. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері 31 березня.

Фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу. За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель.

«Крім того, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття», - йдеться вповідомленні.

Раніше повідомлялося, що до білорусі відправили російських військових, які отримали високу дозу радіації в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, у Білорусі залізничникам влаштували репресії через "рейкову війну": "Використовують для залякування"

Як повідомляла Politeka, окупанти почали тікати з зони ЧАЕС до Білорусі після прояву променевої хвороби: «Почав назрівати майже бунт»

Також Politeka писала, що російські окупанти викрали вже 24 українських чиновника: деяких вже немає в живих