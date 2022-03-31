Росія перекидає на територію білорусі військових та ракетні комплекси. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері 31 березня.
Фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу. За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель.
«Крім того, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття», - йдеться вповідомленні.
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