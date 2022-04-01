Герой Украины полковник Евгений Межевикин, который боролся с захватчиками в Донецком аэропорту осенью 2014 года, теперь эффективно уничтожает российские войска в пригороде столицы и участвует в зачистке Ирпеня. Военный рассказал о ситуации под Киевом, пишет Цензор.

Евгений Межевикин рассказал, что россияне бросили в Киев подготовленные подразделения с современным вооружением.

"На Киевском направлении работают более подготовленные подразделения. Артиллерия работает у них идеально. Артиллеристы подготовлены на сто процентов. И оснащены хорошо. Та техника, которую мы видели, которую уничтожали, захватывали, она современная. У нас таких аналогов нет. Все компьютеризированное, с мониторами. Улучшенное вооружение. Защита. Но личный состав не мотивирован и не обучен. Поэтому он бросает технику и убегает или сдается в плен. Здесь, под Киевом, немножко сложнее. Хотят, чтобы их убивали. Не хотят сдаваться, бросать технику и убегать», - рассказал военный.

Также он прокомментировал заявления о подразделениях кадыровцев.

«Когда я слышу, что там кадыровцы, и там, и здесь. Ну кадыровцы. Ну и что? У них такие же руки, головы и ноги. Они так же отрываются и протыкаются. Обычные люди. Они ссутся так же, как остальные москали», - отметил военный.

Евгений Межевикин добавил, что сейчас войска рф теряют темп, а ВСУ освобождают города и села.

«Наши бойцы уже видят, что противник теряет наступательный темп, теряет технику, авиацию. Он уже не так активен. Поэтому у нас получается освобождать город, деревню, участок какой-то. А когда мы проходим вперед, это мотивирует. Наши бойцы понимают, что они сильнее», - рассказал полковник.

Напомним, появилось трогательное видео, как жители освобожденного села встречают ВСУ

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