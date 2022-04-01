З’явилося відео, як на Чернігівщині жителі одного з сіл, звільнених воїнами ЗСУ, зустрічали своїх визволителів.
Кадри опублікували в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".
Жителі звільненого села зустрічали українських військових з величезною вдячністю та пропонували частування.
"Як же ми на вас чекали", – говорили люди.
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Нагадаємо, два населені пункти Чернігівської області – Слобода та Лукашівка – звільнені підрозділами оперативного командування “Північ”.
Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових «подарунків», залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації.
Також ввечері 31березня з'явилася інформація про те, що на Херсонщині визволено 11 населених пунктів: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
Нагадаємо, окупанти обікрали ЧАЕС перш ніж втекти: забрали навіть тарілки, чайники й виделки
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