Два населені пункти Чернігівської області – Слобода та Лукашівка – звільнені підрозділами оперативного командування “Північ”.

З’явилося відео, як на Чернігівщині жителі одного з сіл, звільнених воїнами ЗСУ, зустрічали своїх визволителів.

Кадри опублікували в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".

Жителі звільненого села зустрічали українських військових з величезною вдячністю та пропонували частування.

"Як же ми на вас чекали", – говорили люди.

Нагадаємо, два населені пункти Чернігівської області – Слобода та Лукашівка – звільнені підрозділами оперативного командування “Північ”.

Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових «подарунків», залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації.

Також ввечері 31березня з'явилася інформація про те, що на Херсонщині визволено 11 населених пунктів: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

Нагадаємо, окупанти обікрали ЧАЕС перш ніж втекти: забрали навіть тарілки, чайники й виделки

Як повідомляла Politeka, ЗСУ вигнали окупантів з 11 населених пунктів Херсонщини та оновилися «трофейною» технікою: фото

Також Politeka писала, що Зеленський попередив про зміну тактики окупантів: "Попереду будуть битви"