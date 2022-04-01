Президент України Володимир Зеленський розповів про звільнення українських населених пунктів від окупантів, а також попередив про майбутні бої.

Глава держави звернувся до українців з новим відеозверненням, в якому підкреслив, що наша країна вже витримала набагато більше, ніж думав ворог.

«Вони говорили-три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо битися далі. До кінця», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що зараз ЗСУ почали поступово звільняти населені пункти від окупантів. Зокрема, українські військові змушують росіян відступати на півночі від Києва, на чернігівському напрямку і в Сумській області.

«Вони й самі розуміють, що більше не витягають тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати в першій половині березня», - зазначив президент.

Водночас він попередив, що це-частина тактики окупантів. За словами Зеленського, командування знає, що російські військові зараз відступають з напрямків, де їх б'ють, щоб зосередитися на інших, де буде складно вже українським захисникам.

«Ми всі однаково хочемо перемоги. Все однаково! Але попереду будуть битви. Ще потрібно пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, до чого прагнемо», - попередив Зеленський.

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