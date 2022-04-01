"Мобилизованных" бросают на фронт впереди российских регулярных войск на штурм позиций защитников Украины. Их используют как "живой щит".

В ОРДЛО российские оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий. Людей задерживают прямо на улицах и силой тащат в военкоматы, угрожая расстрелом.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходит насильственными методами: мужчин задерживают на улицах, в магазинах и насильно везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте.

"После этого призывников-новобранцев отправили под Харьков. Никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывало", - отметила Денисова.

Она также сообщила, что гражданских жителей ОРДЛО, которые таким образом "мобилизованы", бросают на фронт впереди российских регулярных войск на штурм позиций защитников Украины. Их используют как "живой щит", рассчитывая, что украинские воины не будут стрелять в людей.

Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является военным преступлением.

Напомним, на Сумщине оккупанты специально взорвали собственный БТР.

Кроме того Politeka писала, что мобилизированные из ОРДЛО пожаловались на беспредел.

Также Politeka сообщала, что будет с Крымом, Донбассом и каков "дипломатический" вариант окончания войны.