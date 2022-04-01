В любом случае, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока Вы все будете в безопасности, - говорит Гайдай.

Сегодня стало известно, что россияне обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Фейсбуке.

"Враг обстрелял наше транспортное средство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены к железнодорожным вокзалам. Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей - около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", – написал Гайдай.

В общей сложности эвакуировано более 1700 жителей Луганщины. С помощью патрульных полицейских, протестантской церкви и волонтеров была возможность забрать из Северодонецка – 285 человек, 60 из Рубежного, из Лисичанска (+ близлежащие города и села) – 1300 человек, 52 из Кременной, 38 попаснян.

«Ситуация накаляется, заботиться о Вас становится труднее, но мы делаем все возможное. В любом случае, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока Вы все будете в безопасности» - пишет Гайдай.

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