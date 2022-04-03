Есть сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, - говорит Атрошенко.

Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%. Об этом стало известно после заявления мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона.

«У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра.

Есть сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову», – добавил Атрошенко.

Отметим, мир потрясла новость о трагедии в Буче, Ирпене и Гостомели. Убитые дети, женщины, мужчины и пожилые люди со следами пыток лежали на улице. Тяжелые кадры взволновали весь мир, пока в рф сделали заявление, будто это очередной фейк.

Мы также писали, ракетные атаки по Киевской области продолжаются. Воздушное командование "Центр" сообщило о ракетном ударе по городу Васильков, Киевская область.

"Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право. Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.

Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара", - было отмечено в публикации.

Напомним, ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов, появились кадры

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