Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%. Об этом стало известно после заявления мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона.
«У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра.
Есть сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову», – добавил Атрошенко.
Отметим, мир потрясла новость о трагедии в Буче, Ирпене и Гостомели. Убитые дети, женщины, мужчины и пожилые люди со следами пыток лежали на улице. Тяжелые кадры взволновали весь мир, пока в рф сделали заявление, будто это очередной фейк.
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Мы также писали, ракетные атаки по Киевской области продолжаются. Воздушное командование "Центр" сообщило о ракетном ударе по городу Васильков, Киевская область.
"Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право. Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.
Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара", - было отмечено в публикации.
Напомним, ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов, появились кадры
А еще Politeka писала, что Кулеба после увиденного в Буче призвал миссию Международного уголовного суда приехать на сбор доказательств
Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" стал свидетелем сегодняшних утренних обстрелов Одессы