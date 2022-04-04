По информации Офиса генпрокурора с начала войны в Украине 161 ребенок погиб и 264 ранены.

По состоянию на утро 4 апреля 2022 более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены. Об этом говорится в сообщении на странице Офиса генпрокурора в Facebook.

"Эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По официально установленным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 78, Харьковской – 59, Черниговской – 49, Николаевской – 34, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледар Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок. Также 3 апреля в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Напомним, Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть погибшие и раненые, среди них – дети.

Как сообщала Politeka, "Почти наверняка": в разведке Британии назвали ключевую цель оккупантов в Украине.

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