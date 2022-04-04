Такое мнение высказали в британской разведке, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение, опубликованное министерством обороны Великобритании.

Город по-прежнему подвергается интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль над центральными районами, говорится в сообщении.

В разведке также подчеркивают, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения - он обеспечит сухопутный коридор из россии на оккупированную территорию Крыма.

Добавим, ранее Начальник штаба полка "Азов" капитан Богдан Кротевич сообщил, что кадры из пригорода Киева ужасают, однако ситуация в заблокированном оккупантами Мариуполе намного хуже.

По его словам, ситуация в городе критична и до 200 тысяч украинцев находятся под завалами или в бомбоубежищах, под постоянными обстрелами противника.

«У них нет пищи, воды, электроэнергии. У нас нет возможности им помочь, потому что мы ведем упорные бои в городе. То, что сейчас происходит в Мариуполе – это геноцид украинского населения", – заявил Коротевич.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что с исход войны будет решен в течение 2-3 недель.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем. Если поначалу судьба войны решалась кампанией на севере, то сейчас — на востоке. В зависимости от ее хода и наступит понимание. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не менее 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику», - говорил Арестович.

Напомним, в РФ началась скрытая мобилизация.

Также появились фото подвала, в котором оккупанты держали 150 человек.

Кроме того Politeka.net писала о том, что бойцы ВСУ нанесли мощный удар по колоннам и самолетам врага.