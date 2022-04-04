В сети появилось видео из освобожденного Ирпеня, на котором показали кадры с Аллеи Героев АТО, которая была в городе. Как видно на кадрах, российские мрази стреляли не только по мирных жителях, но и со злостью расстреливали портреты Героев АТО, которые были выставлены на Алее.

За кадром слышно голос автора видео, который показал и рассказал о случившемся:

"Видите, как русские орки, твари, даже наших погибших Героев в покое не оставили. Сознательно расстреливали фотографии памятные на Алее памяти, Алее Героев Ирпеньской. Не простим мразям! Просто не простим!".

Напомним, В Офисе генпрокурора сделали заявление о погибших и пострадавших от рук оккупантов детях: "Данные не окончательные".

Как сообщала Politeka, Потери оккупантов достигли новых огромных цифр: данные Генштаба ВСУ.

Также Politeka писала, что Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть погибшие и раненые, среди них – дети.