Количество оккупантов, ликвидированных украинскими защитниками, уже превышает 18 тысяч человек.

Такие данные обнародованы в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, на утро 4 апреля, общие боевые потери противника ориентировочно составили: личного состава – около 18300 человек, танков ‒ 647 ед, боевых бронированных машин ‒ 1844 ед, артиллерийских систем – 330 ед, РСЗО - 107 ед, средства ПВО - 54 ед, самолетов – 147 ед, вертолетов – 134 ед, автомобильной техники - 1273 ед, кораблей /катеров - 7 ед, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 92, специальной техники – 25, пусковых установок ОТРК/ТРК -4.

Напомним, по мнению британской разведки, ключевой целью оккупантов в Украине является захват Мариуполя.

Город по-прежнему подвергается интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль над центральными районами, говорится в сообщении разведки.

Также в Минобороны Британии считают, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения - он обеспечит сухопутный коридор из россии на оккупированную территорию Крыма.

Напомним, раскрыта подлая стратегия оккупантов.

Также сообщалась, что Россия начала скрытую мобилизацию.

Кроме того Politeka.net писала, что появились фото из подвала, где оккупанті удерживали 150 человек.