В сети показали фотографии Мариупольского драматического театра изнутри, как он выглядит после авиаудара.

В телеграмм-канале "Украина сейчас" распространили шокирующие кадры изнутри Мариупольского драматического театра. Как известно, подвалы театра стали бомбоубежищем для около тысячи людей, которые жили там постоянно во время обстрелов заблокированного города.

Однако, даже зная о людях в подвалах, российские нелюди сбросили на Мариупольский драмтеатр две 500-килограммовые авиабомбы. Так оккупанты полностью уничтожили одну из главных построек города, а под его завалами погибло порядка 300 человек, в том числе женщин, детей и стариков.

Вот как теперь выглядит разбомбленный Мариупольский драмтеатр:

Напомним, "Обстрелы не утихают с ночи": оккупанты восемь часов подряд бомбят Луганщину, задействована авиацию.

Как сообщала Politeka, "Не простим!": в Ирпене рашисты обстреляли портреты Героев АТО, появилось видео.

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