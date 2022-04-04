Город Горское в Луганской области находится под обстрелами более восьми часов подряд. Враг применяет для бомбежки населенного пункта авиацию, а местные жители оказались в ловушке и не могут пока эвакуироваться из города.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, обстрелы не утихают с ночи на всей территории Горской общины. Российские самолеты трижды за ночь бомбили Горское и Золотое. Также враг вел обстрелы населенного пункта Попасная.
"Обстрелы из тяжелого вооружения не утихают с 01:20 до сих пор по всей территории Горской общины. Трижды за ночь залетали по два самолета. Дважды нанесены удары по Горному и Золотому, еще раз – по Попасной. Однако эвакуация продолжается", – отметил Гайдай.
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Как сообщала Politeka, 78-летний дедушка очень хотел в тероборону.
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