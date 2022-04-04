Несмотря на обстрелы оккупантов, делают все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей из горячих точек.

Город Горское в Луганской области находится под обстрелами более восьми часов подряд. Враг применяет для бомбежки населенного пункта авиацию, а местные жители оказались в ловушке и не могут пока эвакуироваться из города.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы не утихают с ночи на всей территории Горской общины. Российские самолеты трижды за ночь бомбили Горское и Золотое. Также враг вел обстрелы населенного пункта Попасная.

"Обстрелы из тяжелого вооружения не утихают с 01:20 до сих пор по всей территории Горской общины. Трижды за ночь залетали по два самолета. Дважды нанесены удары по Горному и Золотому, еще раз – по Попасной. Однако эвакуация продолжается", – отметил Гайдай.

Напомним, в Офисе генпрокурора сделали заявление о погибших и пострадавших от рук оккупантов детях.

Как сообщала Politeka, 78-летний дедушка очень хотел в тероборону.

Также Politeka писала, что оккупанты нанесли новый удар по больнице на Луганщине, есть жертва.