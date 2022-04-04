Потери РФ на территории Украины уже достигли таких масштабов, что их можно сравнивать с размерами других армий мира.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Генштабом ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, на момент 4 апреля потери РФ в живой силе достигли 18 300 человек. В то же время армия, например, Ирландии насчитывает всего 12 700 человек, а Кипра – 16 тысяч.

Существует большая вероятность, что уже в этом месяце потери РФ достигнут размеров армии Грузии, в которой 25 тысяч человек.

Также, согласно данным, российские захватчики уже потеряли в Украине 647 танков. В то же время в Беларуси насчитывается всего 601 танк, а в Великобритании – 227. Еще меньше в Италии – 200 единиц.

Что касается боевых самолетов, то их РФ уже потеряла 147 единиц. Это почти столько, сколько есть у Испании – 150, и больше чем есть у, например, Казахстана – 120.

"Слава Богу, что маленькая Украина имеет такие победы над великой Россией! Дай Боже силы нашим воинам и полностью разбить врага», "Дай то Бог! Но в России пустили на передовую не профессиональных вояк.. у них они еще есть...", "Так держать, победа за нами!!! Слава Украине!",- комментируют пользователи Facebook.

Напомним, власти Грузии помогают рф организовать контрабанду, данные разведки.

Также Politeka.net сообщала, что Россия проводит скрытую мобилизацию.