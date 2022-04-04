Это средство социального контроля, которое оккупанты используют для атаки на человеческое достоинство.

Российские оккупанты обрезали пленным украинским женщинам-военнослужащим волосы, чтобы сломать их морально. Фото с освобожденными из плена показала вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Отметим, кандидат юридических наук, эксперт ряда международных проектов и организаций Елена Харитонова подчеркнула, что бритье головы нашим военнопленным женщинам — это попытка навязать им девиантность. Это средство социального контроля, которое оккупанты используют для атаки на человеческое достоинство. Со времен Средневековья палачи использовали бритье как важную часть ритуала пытки. Его задачей было унизить человека, пишет "Униан".

В современной судебной практике некоторые международные учреждения уже признавали принудительное бритье головы жестоким обращением.

Напомним, 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными, украинской стороне удалось вернуть 86 военнослужащих, в частности, 15 женщин.

Это — уже второй обмен, первый, когда освободили 29 человек, состоялся 24 марта.

Напомним, Зеленский рассказал, когда будет решение по Мариуполю: "Одна из самых сложных ситуаций"

Как сообщала Politeka, украинская разведка обнародовала имена российских военных, которые причастны к зверствам в Буче: список

Также Politeka писала, что в Меркель рассказали, изменила ли экс-канцлер свое решение относительно вступления Украины в Альянс