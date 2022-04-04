Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление. После освобождения Киевской области стало известно, что сегодня, четвертого апреля, было восстановлено сообщение с Черниговом. Об этом заявило оперативное командование "Север" у себя на страничке в Фейсбук.
"Сообщение Чернигова с центром Украины восстановлено!
По трассе через Гончаровское местные жители и негабаритные автомобили с гуманитарным грузом могут доехать до Чернигова.
Работаем дальше!
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Итого к победе!", - написано было в сообщении.
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