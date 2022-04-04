Силы противовоздушной обороны ВСУ на Волыни сбили вражеский объект. Об этом вечером 4 апреля сообщил глава Волынской военной администрации Юрий Погуляйко.

Инцидент произошел в Маневичском районе.

"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото

Ранее, 29 марта, силы ПВО уже сбили над Волынью российскую ракету. В течение дня в области были 2 затяжные воздушные тревоги.

Иллюстративное фото

Напомним, ВСУ разбили оккупантов на юге Харьковщины: масштаб впечатляет

Как сообщала Politeka, в Генштабе рассказали судьбу оккупантов, бежавших из Украины

Также Politeka писала, что украинская разведка обнародовала имена российских военных, которые причастны к зверствам в Буче: список