Силы противовоздушной обороны ВСУ на Волыни сбили вражеский объект. Об этом вечером 4 апреля сообщил глава Волынской военной администрации Юрий Погуляйко.
Инцидент произошел в Маневичском районе.
"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
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Ранее, 29 марта, силы ПВО уже сбили над Волынью российскую ракету. В течение дня в области были 2 затяжные воздушные тревоги.
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