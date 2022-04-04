ГУР оприлюднило список російських військових, причетних до звірств у Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які скоювали злочини проти українців у Бучі під Києвом.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців 64 ОМСБр, які вчинили військові злочини проти народу України в м. Буча. За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".

В оприлюдненому списку - імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це співробітники органів внутрішніх справ і міграційної служби РФ.

Полковник:

Курбанов Андрій Бойович

Клобуков В'ячеслав Сергійович

Вінс Олександр Вікторович

Шершньов Олександр Леонідович

Підполковник:

Вєтров Сергій Олександрович

Мітяєв Руслан Овсепович

Єрмишко Андрій Миколайович

Платоненков Максим Олексійович

Матафонов Володимир Вікторович

Львів Дмитро Іванович

Ладиженський Євген Валерійович

Пахандрин Дмитро Вікторович

Шипіцин Анатолій Олександрович

Дєєв Денис Миколайович

Бухвалов Олег Юрійович

Смоляго Дмитро Олександрович

Большаков Олексій В'ячеславович

Надєждін Роман Володимирович

Філіппов Віктор Володимирович

Майор:

Мамедов Фаїк Самеддін огли

Федотов Ігор Євгенович

Кулемін Герман Миколайович

Бурдо Роман Вікторович

Козлов Дмитро Аркадійович

Куркін Іван Олександрович

Важенов Євген Юрійович

Іонов Дмитро Юліанович

Кочергін Олександр Анатолійович

Копилов Олександр Володимирович

Чернишов Максим Володимирович

Макаров Станіслав Ігорович

Іванов Андрій Миколайович

Перешивкін Сергій Геннадійович

Присів Олексій Володимирович

Руденко Сергій Вікторович

Хаменок Ольга Олександрівна

Левін Дмитро Геннадійович

Гончар Дмитро Олексійович

Зорін Сергій Сергійович

Потапов Олександр Олександрович

Григоров Степан Вікторович

Мосалєв Сергій Вікторович

Луцак Валентин Павлович

Борисенко Сергій Миколайович

Це тільки вищі чини, повний список – на сайті ГУР.

Відзначимо, що 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташовується в селищі князі-Волконське (Хабаровський край).

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