Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які скоювали злочини проти українців у Бучі під Києвом.
"ГУР МО України отримало список військовослужбовців 64 ОМСБр, які вчинили військові злочини проти народу України в м. Буча. За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".
В оприлюдненому списку - імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це співробітники органів внутрішніх справ і міграційної служби РФ.
Полковник:
- Курбанов Андрій Бойович
- Клобуков В'ячеслав Сергійович
- Вінс Олександр Вікторович
- Шершньов Олександр Леонідович
Підполковник:
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- Вєтров Сергій Олександрович
- Мітяєв Руслан Овсепович
- Єрмишко Андрій Миколайович
- Платоненков Максим Олексійович
- Матафонов Володимир Вікторович
- Львів Дмитро Іванович
- Ладиженський Євген Валерійович
- Пахандрин Дмитро Вікторович
- Шипіцин Анатолій Олександрович
- Дєєв Денис Миколайович
- Бухвалов Олег Юрійович
- Смоляго Дмитро Олександрович
- Большаков Олексій В'ячеславович
- Надєждін Роман Володимирович
- Філіппов Віктор Володимирович
Майор:
- Мамедов Фаїк Самеддін огли
- Федотов Ігор Євгенович
- Кулемін Герман Миколайович
- Бурдо Роман Вікторович
- Козлов Дмитро Аркадійович
- Куркін Іван Олександрович
- Важенов Євген Юрійович
- Іонов Дмитро Юліанович
- Кочергін Олександр Анатолійович
- Копилов Олександр Володимирович
- Чернишов Максим Володимирович
- Макаров Станіслав Ігорович
- Іванов Андрій Миколайович
- Перешивкін Сергій Геннадійович
- Присів Олексій Володимирович
- Руденко Сергій Вікторович
- Хаменок Ольга Олександрівна
- Левін Дмитро Геннадійович
- Гончар Дмитро Олексійович
- Зорін Сергій Сергійович
- Потапов Олександр Олександрович
- Григоров Степан Вікторович
- Мосалєв Сергій Вікторович
- Луцак Валентин Павлович
- Борисенко Сергій Миколайович
Це тільки вищі чини, повний список – на сайті ГУР.
Відзначимо, що 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташовується в селищі князі-Волконське (Хабаровський край).
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