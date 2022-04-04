Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які скоювали злочини проти українців у Бучі під Києвом.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців 64 ОМСБр, які вчинили військові злочини проти народу України в м. Буча. За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".

В оприлюдненому списку - імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це співробітники органів внутрішніх справ і міграційної служби РФ.

Полковник:

  • Курбанов Андрій Бойович
  • Клобуков В'ячеслав Сергійович
  • Вінс Олександр Вікторович
  • Шершньов Олександр Леонідович

Підполковник:

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  • Єрмишко Андрій Миколайович
  • Платоненков Максим Олексійович
  • Матафонов Володимир Вікторович
  • Львів Дмитро Іванович
  • Ладиженський Євген Валерійович
  • Пахандрин Дмитро Вікторович
  • Шипіцин Анатолій Олександрович
  • Дєєв Денис Миколайович
  • Бухвалов Олег Юрійович
  • Смоляго Дмитро Олександрович
  • Большаков Олексій В'ячеславович
  • Надєждін Роман Володимирович
  • Філіппов Віктор Володимирович

Майор:

  • Мамедов Фаїк Самеддін огли
  • Федотов Ігор Євгенович
  • Кулемін Герман Миколайович
  • Бурдо Роман Вікторович
  • Козлов Дмитро Аркадійович
  • Куркін Іван Олександрович
  • Важенов Євген Юрійович
  • Іонов Дмитро Юліанович
  • Кочергін Олександр Анатолійович
  • Копилов Олександр Володимирович
  • Чернишов Максим Володимирович
  • Макаров Станіслав Ігорович
  • Іванов Андрій Миколайович
  • Перешивкін Сергій Геннадійович
  • Присів Олексій Володимирович
  • Руденко Сергій Вікторович
  • Хаменок Ольга Олександрівна
  • Левін Дмитро Геннадійович
  • Гончар Дмитро Олексійович
  • Зорін Сергій Сергійович
  • Потапов Олександр Олександрович
  • Григоров Степан Вікторович
  • Мосалєв Сергій Вікторович
  • Луцак Валентин Павлович
  • Борисенко Сергій Миколайович

Це тільки вищі чини, повний список – на сайті ГУР.

Відзначимо, що 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташовується в селищі князі-Волконське (Хабаровський край).

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