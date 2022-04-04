Як пише Politeka.net, українці воюють вже 40-ту добу за свою свою землю з російськими окупаційними військами. За цей час ворога вдалося зупинити і за деякими напрямками повністю відкинути. Генштаб ЗС України опублікував нове зведення у себе на сторінці в Фейсбук.

"Незважаючи на так звану "офіційну" російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камішин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілкових полків, які повернулися в пункти постійної дислокації, склали 40% особового складу, озброєння і військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким вдалося повернутися, намагається звільнитися", - було зазначено в публікації.

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