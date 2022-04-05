Глубина цинизма и подлости врага и масштабы совершаемых им преступлений против мирного населения приводили к тому, что люди в прямом смысле слова сходили с ума.

Об ужасе жизни в уничтожаемом россиянами Мариуполе в интервью изданию Цензор рассказал начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

По словам главного патрульного Мариуполя, глубина цинизма и подлости врага и масштабы совершаемых им преступлений против мирного населения приводили к тому, что люди в прямом смысле слова сходили с ума.

Люди сходили с ума, не выдерживая уровня напряжения, бесчеловечных условий, на которые обрекла их Россия и подлости врага. Правохранители каждый день получали от 5 до 10 сообщений о самоубийствах доведенных до отчаяния мирных жителей и они сбрасывались с последних этажей высоток на землю.

"Русскоязычные люди думали, что Россия и мы - один народ. А тут пришла та же Россия – и, не оглядываясь, расхерачила все. Они стреляли по городу хаотично. Абы-куда. Ракеты летели на жилые дома. "Точка У" попала во двор, где я прожил три года. А там только жилые дома, нет военной инфраструктуры", - отметил Вершинин.

Он рассказал, как россияне сбрасывали 500-килограммовые фугасные авиабомбы на дороги и перекрестки, как уничтожали подстанции и узлы связи, как совершали страшные преступления против человечности, в частности, разбомбив Драмтеатр с тысячей женщин и детей внутри или один из роддомов города, где были дети и роженицы.

По его данным, значительная часть преступлений против мирного населения не обошлась без коллаборантов, которые стали наводчиками оккупантов.

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