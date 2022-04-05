Команда «захватить Николаев за три дня» - это нагнетание паники. И обстрелы - это для паники.

Как пишет Politeka.net, глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился попросил не верить различным фейкам якобы о большом количестве вражеских танков и пехоты, которые будут наступать на Николаев. На своей странице в Телеграм-канале Ким записал специальное видеообращение.

«В сети разгоняется ролик со мной про какие-то танки. Это видео из моего кабинета, которого уже не существует, месячной давности. Мы контролируем заход-выход, мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20. Ведутся бои, ни о каких сотнях речи не идет.

Команда «захватить Николаев за три дня» - это нагнетание паники. И обстрелы - это для паники» - говорит Ким в своем обращении.

Он просит граждан, которые имеют возможность, выезжать из города, но паника – это именно то, чего добивается враг. Надо смотреть на вещи реально и анализировать, не доверять фейковым видео и фото.

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"Мы по-прежнему считаем, что они будут переформированы, снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте", - отметил чиновник.

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