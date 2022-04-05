Злоумышленники похищают данные сессии, перечень контактов и истории переписки в Telegram.

В Украине зафиксированы кибератаки, направленные на получение доступа к учетным записям Telegram. Об этом сообщают Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, и киберполиция Украины.

Преступники распространяли среди граждан Украины сообщение с вредоносным ссылкам на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к учетным записям, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода из SMS.

В результате подобных атак злоумышленники похищают данные сессии, перечень контактов и истории переписки в Telegram.

Украинские кіберфахівці заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники «переезжают» на хостинги рф.

Украинцев призывают быть максимально бдительными и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам. Также необходимо установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации в Telegram (вместе с кодом, который приходит в SMS).

Дополнительно необходимо в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего.

В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины - CERT-UA и киберполицию - с целью принятия неотложных мер по блокированию вредоносных вебресурсов.

Напомним, российские войска получили базу данных наших активистов и воинов АТО: "От родословной жены до клички любимой собачки"

Как сообщала Politeka, Зеленский выступил на Совбезе ООН и назвал два варианта развития событий

Также Politeka писала, что Украину покинуло 4,2 миллиона человек: стало известно, сколько хотят вернуться домой