Президент України Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН і назвав два шляхи для організації в ситуації, яка склалася.

Український президент Володимир Зеленський виступив з сильною промовою, звертаючись до членів Ради Безпеки ООН. Він розповів і навіть показав відео з Бучі, після того, як звідти вигнали окупантів. Крім того, український лідер назвав два шляхи для ООН, які у них зараз є.

Виступ Володимира Зеленського в ООН, головні тези:

У Бучі немає жодного злочину, якого б вони не вчинили. Вони вбивали цілі сім'ї - дорослих і дітей, намагалися спалити людей. Деяких застрелили на вулицях, деяких вбивали в будинках, на них наїжджали танки, поки вони були в авто, жінок ґвалтували і вбивали на очах дітей. Вони залишають країну в руїнах.

Агресор спровокував продовольчу кризу, яка може привести до голоду в Африці та Азії, і політичний хаос в країнах, які стикаються з тим, що зникає їх система безпеки. Світ бачив, що відбувалося в Бучі, світу належить побачити, що вони зробили в інших містах і регіонах країни.

Ви знаєте, що скаже РФ на такі дії. Після того, як вони збили Боїнг над Донбасом, що вони говорили в Сирії – вони посилаються на найрізноманітніші версії події, навіть заявляють, що це все – постановочні кадри.

Мета ООН - підтримання миру, щоб не допускати порушення. Але порушена вже перша стаття статуту. Якщо порушена перша стаття, в чому сенс інших статтею? Зараз результат дій РФ - найжахливіші злочини всіх часів.

Російське керівництво поводиться як колонізатор в стародавні часи-вони мають намір перетворити українців на мовчазних рабів, грабують села, крадуть продовольство, виривають золоті сережки з вух, користуються вето в Радбезі. Ми не повинні дозволити, щоб це залишилося безкарним.

Якщо ситуація продовжиться, то країни будуть покладатися тільки на силу зброї, щоб забезпечувати свою безпеку, ООН можна просто закривати. Пані та панове, ви готові закрити ООН? Якщо ні, потрібно діяти невідкладно. Потрібно провести реформу, щоб право на вето не було правом на смерть.

Всі, хто дає злочинні накази, постануть перед трибуналом за зразком Нюрнберзького. Зараз головне перетворити систему ООН. Я пропоную провести конференцію в Києві і обговорити, як реформувати систему безпеки в світі, як підкріпити міжнародне право. На конференції ми поговоримо як гарантувати кордони і недоторканність держав, як підкріпити міжнародне право.

Але якщо ви не знаєте, як прийняти рішення, у вас є 2 шляхи – або усунути Росію як джерело війни, щоб Росія не блокувала рішення, пов'язані з її власною агресією, і тоді ми зробимо все, щоб встановився мир.

Другий варіант – самоусуньтесь. Якщо крім розмов ви ні на що не здатні, то іншого варіанту не залишається. Україні потрібен мир, Європі потрібен мир, всьому світу потрібен мир.

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