Те ж саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку і в Луганську.

Мер Херсона ігор Колихаєв розповів, що військові РФ отримали всю базу даних на активістів у Херсоні, учасників тероборони та АТО. Про це він розповів у новому інтерв'ю "Українській правді".

"Їм" доброзичливці " повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували в місті. У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного зама, інформація умовно від родоводу дружини до клички улюбленої собачки.

Те ж саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку і в Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють» - розповідає Колихаєв.

Він зазначив, що в Херсоні як і раніше знаходиться Росгвардія, ФСБ, які «обробляють» активістів, «працюють» по Атовцях.

"Вони знають про всіх від початку до кінця» – додає мер Херсона.

Також мер Херсона ігор Колихаєв розповів, як російські військові викрали в місті більше ста осіб. Він все ще залишається в місті, незважаючи на те що його зайняла російська армія, і не бажає залишати громадян.

Мер міста повідомляє, що серед викрадених були найрізноманітніші люди:

"Серед них-активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Деяких випустили з полону, когось досі утримують»,-сказав він.

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