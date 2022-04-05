Мер Херсона ігор Колихаєв розповів, що військові РФ отримали всю базу даних на активістів у Херсоні, учасників тероборони та АТО. Про це він розповів у новому інтерв'ю
"Їм" доброзичливці " повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували в місті. У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного зама, інформація умовно від родоводу дружини до клички улюбленої собачки.
Те ж саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку і в Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють» - розповідає Колихаєв.
Він зазначив, що в Херсоні як і раніше знаходиться Росгвардія, ФСБ, які «обробляють» активістів, «працюють» по Атовцях.
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"Вони знають про всіх від початку до кінця» – додає мер Херсона.
Також мер Херсона ігор Колихаєв розповів, як російські військові викрали в місті більше ста осіб. Він все ще залишається в місті, незважаючи на те що його зайняла російська армія, і не бажає залишати громадян.
Мер міста повідомляє, що серед викрадених були найрізноманітніші люди:
"Серед них-активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Деяких випустили з полону, когось досі утримують»,-сказав він.
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