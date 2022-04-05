Область была оккупирована полностью, но 11 населенных пунктов уже удалось освободить.

О ситуации в Херсонской области сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона.

Область была оккупирована полностью, но на прошлой неделе со стороны Кривого Рога было освобождено 11 сел, которые были в оккупации.

Также депутат сообщил, что ВСУ уже на подступах к Херсону.

Украинские воины продвигаются к Херсону со стороны Николаева и уже находятся на подступах к городу. Тяжелые бои за Херсон ведутся в радиусе 20 км вокруг города.

"Надеюсь, что вскоре мы сможем освободить наш Херсон", - сообщил Сергей Хлань.

Он добавил, что оккупанты не допускают гуманитарных грузов из Киева и создают в области гуманитарной катасрофу, людям не хватает лекарств первой необходимости.

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