О ситуации в Херсонской области сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона.
Область была оккупирована полностью, но на прошлой неделе со стороны Кривого Рога было освобождено 11 сел, которые были в оккупации.
Также депутат сообщил, что ВСУ уже на подступах к Херсону.
Украинские воины продвигаются к Херсону со стороны Николаева и уже находятся на подступах к городу. Тяжелые бои за Херсон ведутся в радиусе 20 км вокруг города.
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"Надеюсь, что вскоре мы сможем освободить наш Херсон", - сообщил Сергей Хлань.
Он добавил, что оккупанты не допускают гуманитарных грузов из Киева и создают в области гуманитарной катасрофу, людям не хватает лекарств первой необходимости.
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