Президент Франции Эммануэль Макрон, который по просьбе Зеленского общается с путиным, ответил, что думает о возможности своего визита в Киев. Слова президента цитирует издание Le Monde. Так, французский лидер считает, что его визит в Киев не принесет никакого результата или пользы.

"Я считаю, что моя обязанность – это делать мою работу, чтобы быть полезным народу Украины, и чтобы защитить от войны французов. Ехать в Киев с визитом, без результата и пользы, я не буду этого делать. Если я могу что-то предпринять и это будет иметь эффект, я это сделаю", – сказал Макрон.

Он также добавил, что по просьбе Владимира Зеленского ведет диалог с путиным, а также добавил, что не разделяет позицию президента рф.

"Мы не воюем и никогда не воевали с рф, и президент путин – лидер, взгляды которого я не разделяю, но с которым я всегда вел диалог, несмотря на противоречия... То же я делал с начала войны, каждый раз по просьбе президента Украины Зеленского. Поскольку он считал сохранение такого диалога полезным", – сказал Эммануэль Макрон.

Также президент Франции добавил, что покуда президент Украины его об этом просит, он будет вести диалог с путиным, и покуда Франция может играть роль в продвижении переговоров, предоставления гуманитарной помощи, она будет это делать.

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