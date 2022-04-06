Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ці дні вирішується доля українського народу.

Такі слова прозвучали в новому відеозверненні українського лідера. У ньому Зеленський розповів, що зараз найскладніша обстановка спостерігається на Донбасі і в харківському напрямку. Однак, незважаючи на велику чисельність ворожої армії, українці не можуть здатися.

"Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Але у нас немає ніякого вибору-вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", - заявив Зеленський.

Президент України розповів, що звернувся до Радбезу ООН під час спеціального засідання щодо військових злочинів Росії в Бучі та в цілому в окупованих районах України. За словами Зеленського, він запропонував членам Ради Безпеки ООН і всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію.

Президент пояснив, що мова йде про проведення Глобальної конференції з метою вирішити, «як можна реформувати світову архітектуру, враховуючи все, що робить Росія».

Зеленський додав, що вже найближчими днями Україну мають відвідати президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, президент Франції Макрон відповів на запрошення Зеленського відвідати Київ.

Як повідомляла Politeka, Зеленський виступив на Радбезі ООН і назвав два варіанти розвитку подій.

Також Politeka писала, що Україна покарає російських військових злочинців, які нелюдсько катували українців.