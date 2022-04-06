Сегодня в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров.

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу. Об этом сообщил в Facebook Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сегодня в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров - из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска.

"Обращаюсь к каждому жителю Луганской области - эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную... Пока есть автобусы и поезда - пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области", - призвал он.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Также сообщается, что из Рубежного уже вывезли 70 жителей. Некоторые из них добрались до мест сборов самостоятельно, даже удалось вырваться из центра, некоторых доставили патрульные из бомбоубежищ. Они уже направляются к железнодорожным вокзалам.

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