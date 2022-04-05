У Маріуполі, оточеному і постійно обтрілюваному російськими військами, досі залишаються близько 130 тисяч осіб.

Про ситуацію в місті розповів його мер Вадим Бойченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, армія рф без зупинки атакує Маріуполь з моря, повітря і землі, знищуючи всю інфраструктуру міста. За словами Бойченка, в день окупанти випалюють дощенту близько 15 метрів міста. В результаті 40% будинків у Маріуполі відновити вже не вийде: вони повністю зруйновані.

Вкрай важкою залишається ситуація з евакуацією городян. Бойченко розповів, що ще в перший тиждень війни завдяки працюючому залізничному сполученню Маріуполь покинули близько 100 тисяч осіб.

Пізніше місцева влада намагалася евакуювати городян комунальним транспортом, проте російські військові зробили це неможливим.

"Евакуація не відбувалася, тому що Збройні Сили РФ знищували наші автобуси і щодня їх ставало все менше і менше. Було 150, потім 100, потім 50, потім 30, 9, 6 і нуль. Так, до 13 березня вони знищили всі наші автобуси і, на жаль, ми залишилися без автопарку», - розповів мер Маріуполя.

Зараз маріупольці можуть покинути місто тільки самостійно. Маршрут евакуації працює тільки з Бердянська на Запоріжжі.

Бойченко додав, що за попередніми оцінками майже 40 тисяч жителів Маріуполя потрапили на територію так званого «ДНР» і Росії. Ймовірно, частина з них виїхала не добровільно.

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