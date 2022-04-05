Про ситуацію в місті розповів його мер Вадим Бойченко в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, армія рф без зупинки атакує Маріуполь з моря, повітря і землі, знищуючи всю інфраструктуру міста. За словами Бойченка, в день окупанти випалюють дощенту близько 15 метрів міста. В результаті 40% будинків у Маріуполі відновити вже не вийде: вони повністю зруйновані.
Вкрай важкою залишається ситуація з евакуацією городян. Бойченко розповів, що ще в перший тиждень війни завдяки працюючому залізничному сполученню Маріуполь покинули близько 100 тисяч осіб.
Пізніше місцева влада намагалася евакуювати городян комунальним транспортом, проте російські військові зробили це неможливим.
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"Евакуація не відбувалася, тому що Збройні Сили РФ знищували наші автобуси і щодня їх ставало все менше і менше. Було 150, потім 100, потім 50, потім 30, 9, 6 і нуль. Так, до 13 березня вони знищили всі наші автобуси і, на жаль, ми залишилися без автопарку», - розповів мер Маріуполя.
Зараз маріупольці можуть покинути місто тільки самостійно. Маршрут евакуації працює тільки з Бердянська на Запоріжжі.
Бойченко додав, що за попередніми оцінками майже 40 тисяч жителів Маріуполя потрапили на територію так званого «ДНР» і Росії. Ймовірно, частина з них виїхала не добровільно.
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