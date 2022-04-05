Деяких викрадених б'ють, інших намагаються схилити до співпраці з росією.

Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, як російські військові викрали в місті більше сотні людей. Він все ще залишається в місті, незважаючи на те що його зайняла російська армія, і не бажає залишати громадян, про це він розповів в новому інтерв'ю "Українській правді".

Мер міста повідомляє, що серед викрадених були найрізноманітніші люди:

"Серед них-активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Деяких випустили з полону, когось досі утримують»,-сказав він.

За даними мера, деяких викрадених б'ють, інших намагаються схилити до співпраці з Росією.

Поки що невідомо, де саме тримають людей і чи були якісь певні види тортур.

«Я знаю, що людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. ДО ІНШИХ, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Я думаю, що частину людей вони "притримують» під майбутній обмін на своїх військовополонених" - каже мер.

Раніше мер Маріуполя розповів, що армія рф без зупинки атакує Маріуполь з моря, повітря і землі, знищуючи всю інфраструктуру міста.

За словами Бойченка, в день окупанти випалюють дощенту близько 15 метрів міста. В результаті 40% будинків у Маріуполі відновити вже не вийде: вони повністю зруйновані.

Вкрай важкою залишається ситуація з евакуацією городян.

Нагадавши, глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза війни в Україні.

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