Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, як російські військові викрали в місті більше сотні людей. Він все ще залишається в місті, незважаючи на те що його зайняла російська армія, і не бажає залишати громадян, про це він розповів в новому інтерв'ю
Мер міста повідомляє, що серед викрадених були найрізноманітніші люди:
"Серед них-активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Деяких випустили з полону, когось досі утримують»,-сказав він.
За даними мера, деяких викрадених б'ють, інших намагаються схилити до співпраці з Росією.
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Поки що невідомо, де саме тримають людей і чи були якісь певні види тортур.
«Я знаю, що людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. ДО ІНШИХ, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Я думаю, що частину людей вони "притримують» під майбутній обмін на своїх військовополонених" - каже мер.
Раніше мер Маріуполя розповів, що армія рф без зупинки атакує Маріуполь з моря, повітря і землі, знищуючи всю інфраструктуру міста.
За словами Бойченка, в день окупанти випалюють дощенту близько 15 метрів міста. В результаті 40% будинків у Маріуполі відновити вже не вийде: вони повністю зруйновані.
Вкрай важкою залишається ситуація з евакуацією городян.
Нагадавши, глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза війни в Україні.
Як повідомляла Politeka, Арестович назвав термін завершення активної фази війни.
Також Politeka писала, що глава патрульної поліції Маріуполя розповів про коїться пекло в місті.