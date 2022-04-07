Организатор автопробега в Берлине под российскими флагами попытался оправдаться за свой поступок и рассказал, как изменилась его жизнь.

Так, в сюжете телеканала OstWest. Игорь заявил, что не знал о масштабах трагедии в Украиине.

Напомним, на днях в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучала песня "Батяня-комбат".

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🇩🇪 Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Батяня-комбат".



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P.S. Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR — Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022

Организатором сканадальной акции оказался некий Игорь. По его словам, он уже жалеет о своем поступке и утверждает, что, если бы знал о том, что на самом деле происходит в Украине, «не поехал бы».

Игорь пожаловался, что его бизнес теперь разрушен, а ему самому звонят из разных стран с угрозами.

Страницу его автосервиса завалили страшными кадрами с убитыми в Украине людьми.

"Я бы отменил (автопробег – ред.). Сказал бы, что сейчас не стоит выезжать, потому что произошла трагедия", - заявил россиянин.

Добавим, ранее стало известно, что Германия предоставит Украине противотанковые гранатометы, разведывательные дроны, минометы, автоматические пушки и другие вооружения.

Напомним, стало известно, что одесские бизнесмены сбежали в Москву.

Также Politeka.net сообщала, что в доме Усика похозяйничали оккупанты, появились печальные кадры последствий.

Кроме того Politeka.net писала, что в семье известного украинского телеведущего произошла трагедия.