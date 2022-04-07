Так, в сюжете телеканала OstWest. Игорь заявил, что не знал о масштабах трагедии в Украиине.
Напомним, на днях в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучала песня "Батяня-комбат".
Организатором сканадальной акции оказался некий Игорь. По его словам, он уже жалеет о своем поступке и утверждает, что, если бы знал о том, что на самом деле происходит в Украине, «не поехал бы».
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Игорь пожаловался, что его бизнес теперь разрушен, а ему самому звонят из разных стран с угрозами.
Страницу его автосервиса завалили страшными кадрами с убитыми в Украине людьми.
"Я бы отменил (автопробег – ред.). Сказал бы, что сейчас не стоит выезжать, потому что произошла трагедия", - заявил россиянин.
Добавим, ранее стало известно, что Германия предоставит Украине противотанковые гранатометы, разведывательные дроны, минометы, автоматические пушки и другие вооружения.
Напомним, стало известно, что одесские бизнесмены сбежали в Москву.
Также Politeka.net сообщала, что в доме Усика похозяйничали оккупанты, появились печальные кадры последствий.
Кроме того Politeka.net писала, что в семье известного украинского телеведущего произошла трагедия.