Русский мир - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее...

Как сообщает Politeka.net, украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков поделился личным горем со своими подписчиками в Instagram. Он сообщил, что умерла его мама, которая месяц провела в оккупации в Мариуполе.

Телеведущий обрадовался, когда его мама и сестра смогли выбраться из Мариуполя. Но его ждала новость, которую сестра поначалу скрывала. Оказалось, что мама Беднякова впала в кому на фоне стресса от войны.

«Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали... я не хотела хоронить маму у подъезда… Как делали это другие», - сказала сестра Андрея.

Позже женщине стало еще хуже и ее сердце остановилось.

«Русский мир - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее... путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. но мы обязательно дождёмся...», - отметил Бедняков и попросил его друзей-молчунов из рф ему больше не писать.



Напомним, звезда «Орла и Решки» не сдержал эмоций рядом с Данилко и мамой Сердючки, фото.

Как сообщала Politeka, звезда шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков рассказал о трагедии.

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