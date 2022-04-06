В сети показали, как как теперь выглядит дом украинского боксера Александра Усика после того, как в нем похозяйничали российские оккупанты.

На опубликованных кадрах видно, что во дворе царит беспорядок, газоны испорчены тяжелой техникой, а часть ограждения отсутствует. Кроме того на двери захватчики нарисовали знак «V».

Напомним, ранее супруга Усика сообщила, что российские оккупанты не только изуродовали ухоженный двор, но и устроили застолье.

«Русский мир!!! Заехал и ко мне!!! Твари!!! Просто все испортили, на**али, как всегда!!!", - комментировала печальные снимки супруга Усика Екатерина.

До этого Екатерина сообщала, что их дом попал под обстрел.

"Ворзель! Если кто-то откликнется с моей улицы Леси Украинки (где стоял мой дом), с 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там очень много людей было. Сейчас тихо! Я я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные.

Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация, пишите мне. Я верю, что они все живы", – писала Екатерина в Instagram.

Позже она узнала от соседей, что жилье оккупировано россиянами, которые загнали во двор технику: танки и БТРы.

"Поживите в моем доме!!! Недолго вам осталось!!! Дон-Дон-Дон!!!", – написала Екатерина.

Напомним, ранее Арестович прокомментировал угрозу со стороны Приднестровья.

Также сообщалось, что ВСУ мастерски атаковали врага и завладели трофями.

Кроме того Politeka.net писала, что маленького Сашу, которого искала вся Украина, нашли погибшим.