Противник стягивает технику на Донбассе и готовится к наступлению через 3-4 дня.

Об этом сообщил Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Телеграм-канале.

Он также заявил, что украинские военные готовы к этому наступлению. Сейчас, по словам Гайдая, в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

Однако русские оккупанты уже стягивают технику к области и будут наступать через три или четыре дня.

Сейчас Попасное утром бьют из «градов» и авиации. Эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.

«60% Рубежного контролируют россияне, экс-мэр-изменник помогал взять город, сдавал всю информацию. Прорваться вглубь города орки не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага. Официально за более 40 дней войны эвакуировано ориентировочно 30 тысяч, сосчитать количество выездов людей собственным транспортом - пока невозможно» - говорит Гайдай.

Также жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.

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