После победы Украины единственная возможная форма общения с российским народом – через закрытую границу, "не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела".

В рф ненавистью к украинскому народу отличаются не только военные путинской армии, но и фактически дети. Сестра одного из оккупантов, все еще школьница, призывает быстрее уничтожать всех украинцев и возвращаться домой.

Об этом ребенок сказала в очередном перехваченном Службой безопасности Украины разговоре оккупантов.

"Прошу тебя, скорее убивай всех украинцев и приезжай домой", - попросила девочка в письме к брату.

С аудио стает понятно, что ее зовут Бабаева Елизавета и письмо она отправила вместе с носками российскому вояке Бабаеву Валерию, который воюет против Украины.

Такую гумдопомощь собирали в школе. И этим захватчик, смеясь в трубку, хвастается в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная".

"Правильно, ребенок все по факту сказал... Пошли они на х*р, эти люди", – поддакивает ему женщина, ярко демонстрируя все миролюбие и доброту "народа-асвабадителя".

Каждый новый перехваченный разговор оккупантов лишь укрепляет мнение: после победы Украины единственная возможная форма общения с российским народом – через закрытую границу, "не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела".

Напомним, русские войска получили базу данных наших активистов и воинов АТО.

Как сообщала Politeka, оккупанты открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине.

Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты похитили больше сотни человек.