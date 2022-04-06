Ситуация вокруг восточных областей Украины ситуация усложняется, поэтому жителей подконтрольной части страны призывают эвакуироваться. Так, в Укрзализныци также обрались к украинцам подконтрольной части Донбасса эвакуироваться из региона.

"Наши поездные бригады делают все, чтобы продолжать эвакуационный процесс, а мы призываем, прежде всего, жителей Донбасса пользоваться случаем, чтобы обезопасить свои семьи", – заявили представители перевозчика.

По железной дороге вчера, 5 апреля, эвакуировали более 15 тысяч пассажиров из Славянска, Краматорска, Покровска и Лозовой (Харьковская область).

Ранее сообщалось, что жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу. Об этом сообщил в Facebook Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Обращаюсь к каждому жителю Луганской области - эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную... Пока есть автобусы и поезда - пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области", - призвал он.

Напомним, Под вражеский огонь попала Харьковщина, после снаряда осталась огромная воронка: в сети показали видео.

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